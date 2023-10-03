كبير موظفي ترامب الأطول خدمة يوجه أقسى انتقاداته للآن للرئيس السابق

وجه جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض الأطول خدمة في عهد دونالد ترامب، أقسى انتقاداته حتى الآن للرئيس الأمريكي السابق في بيان حصري لشبكة CNN.

ففي البيان، تحدث كيلي عن ترامب بالقول: "ما الذي يمكنني أن أضيفه والذي لم يُقل بالفعل؟"، واصفًا الرئيس ترامب بالقول: "إنه شخص ليس لديه أي فكرة عما تمثله أمريكا وليس لديه أي فكرة عما تعنيه أمريكا".

لأول مرة على الإطلاق، وضع كيلي الأمور في نصابها الصحيح من خلال التأكيد المسجل لعدد من التفاصيل الدامغة حول دونالد ترامب من مصادر خلفية، بما في ذلك من قصة "أتلانتيك" لعام 2020 التي تم الإبلاغ عنها بمصادر غير مسماة من قبل رئيس التحرير جيفري غولدبرغ، بما في ذلك التفاصيل المذهلة بأن ترامب توجه إلى كيلي في يوم الذكرى في مقبرة أرلينغتون الوطنية في عام 2017 وسأله: لا أفهم الأمر، ماذا استفادوا؟

هذا ما يؤكده كيلي في القصص المسجلة عن إهانة ترامب للسيناتور جون ماكين والرئيس السابق جورج بوش الأب. لأنه في فيتنام وفي الحرب العالمية الثانية، على التوالي، تم إسقاط الطيارين السابقين.

ووصف كيلي ترامب بأنه الشخص الذي يعتقد أن أولئك الذين يدافعون عن بلادهم بالزي العسكري أو يتم إسقاطهم أو إصابتهم بجروح خطيرة في القتال أو يقضون سنوات يتعرضون للتعذيب كأسرى الحرب هم جميعًا "مغفلون" لأنه "لا يوجد لهم شيء فيه". مضيفًا: إنه شخص لا يريد أن يُرى في حضور مبتوري الأطراف العسكريين لأنه "لا يبدو الأمر جيدًا بالنسبة لي".

وتابع: إنه شخص أظهر ازدراءً صريحًا لعائلات من فقدوا جنودًا - كل هذه العائلات - على شاشة التلفزيون خلال حملة عام 2016، وصرخ بأن أغلى أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن أمريكا هم "خاسرون" وأنه لن يزور قبورهم في فرنسا.

وأكد كيلي في السجل قصة وردت في كتاب The Divider، أن ترامب أخبره بأنه يريد عرضًا عسكريًا مثل العرض الذي شاهده في يوم الباستيل في فرنسا، إلا أنه لا يريد أيًا من المحاربين القدامى الجرحى.

وأكد كيلي أن ترامب رفض زيارة قبور الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى، عندما كان في فرنسا عام 2018.

ووصف كيلي ترامب في حديثه لشبكة CNN بأنه منافق، قائلاً إنه "ليس صادقاً فيما يتعلق بموقفه بشأن حماية حياة الأجنة والنساء والأقليات والإنجيليين المسيحيين واليهود والرجال والنساء العاملات". وخلص إلى أن ترامب "شخص ليس لديه سوى الازدراء لمؤسساتنا الديمقراطية ودستورنا وسيادة القانون". واختتم: "لا يوجد شيء آخر يمكن قوله، ليساعدنا الرب".

انتقد كيلي ترامب أيضًا لقوله إن رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال، مارك ميلي، يجب إعدامه.

ويحذر الآن بعض الأشخاص الذين يعرفون دونالد ترامب جيدًا من التهديد الذي يعتقدون أن الرئيس السابق سيشكله إذا تم انتخابه في نوفمبر 2024.