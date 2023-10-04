(CNN)-- لقي ما لا يقل عن 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، الثلاثاء، عندما سقطت حافلة ركاب من على جسر علوي، بالقرب من مدينة البندقية الإيطالية، حسبما أفادت قناة SkyTG24 التابعة لشبكة CNN نقلا عن السلطات المحلية.

وقال رئيس بلدية البندقية، لويجي بروجنارو، في حديثه إلى وكالة الأنباء الرسمية RAI، إن الحافلة كانت متجهة من مدينة البندقية بشمال البلاد إلى مارغيرا ، وكانت "مليئة بالأشخاص العائدين إلى منازلهم من العمل".

وأضاف: "الحافلة خرجت عن الطريق تماما، وطارت من على الجسر، ونحن في حالة حداد".

وأعرب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني عن تعازيهما بعد الحادث.