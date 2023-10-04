دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطريقة التي أنهى بها النائب الجمهوري باتريك ماكهنري الذي تم تعيينه رئيسا مؤقتا لمجس النواب الأمريكي للجلسة التي أدت إلى حليفه، كيفن ماكارثي، من منصبه كرئيس للمجلس، وذلك في سابقة تاريخية.

وأبرز نشطاء الطريقة التي ضرب فيها ماكهنري للمطرقة معلنا انتهاء الجلسة.

ونال التصويت موافقة أغلبية النواب حيث كانت النتيجة 216 صوتا مقابل 210، وصوت 8 جمهوريين لإقالة مكارثي.

وكان النائب الجمهوري مات غايتز قدم، الاثنين، مذكرة، تطالب بإقالة كيفن مكارثي، وذلك في خطوة "نادرة"، واتخذ غايتز تلك الخطوة ردا على موافقة مجلس النواب، السبت، على مشروع القانون يُجنب الحكومة الإغلاق على الرغم من معارضة بعض النواب الجمهوريين على بعض بنوده.