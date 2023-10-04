يشرح المراسل القانوني لـ"بلومبرغ نيوز"، إريك لارسون، بالتفصيل ما لاحظه حول مثول الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمام القاضي في محاكمة الاحتيال المدنية ضده.

وقال لارسون إن سلوك الرئيس الأمريكي السابق "كان جديًا وصارمًا للغاية"، مشيرًا إلى أنه "لا يبتسم ولا يمزح مع أي شخص".

وأكد لارسون أن ترامب "غالبًا ما يميل إلى التحدث مع محامييه على جانبيه، ويحدق باهتمام في شاشة الأدلة الموجودة أمامه" أثناء انعقاد المحاكمة.

كما أشار إلى أن ترامب كان "يولي اهتمامًا وثيقًا، لكنه غالبًا ما يكون منحنيًا، ويطوي ذراعيه، ويبدو غاضبًا نوعًا ما في أوقات مختلفة".

رغم ذلك، قال لارسون أن ترامب "متهم في محاكمة جدية، لذا فإن هذا ليس مفاجئًا للغاية. لكنه يأخذ الأمر على محمل الجد ولا يبدو سعيدًا جدًا"، حسبما أفاد.