مع تراجع أسعاره.. كم يبلغ حجم إنتاج الألماس في 2022؟

(CNN)-- انخفضت أسعار الألماس الخام – الأحجار غير المصقولة وغير المقطوعة – في عام 2023، حيث لجأ العديد من المستهلكين إلى الابتعاد عن السلع الفاخرة بعد الوباء.

وفقًا لمؤشر زيمينسكي العالمي للماس الخام، فإن الأسعار في أدنى مستوياتها منذ عام. ويعزو محللو الصناعة هذا التراجع إلى انخفاض المبيعات في محلات المجوهرات. وأشار بول زيمنيسكي، محلل الألماس العالمي، إلى أنه مع إنفاق المستهلكين أموالاً أقل على تناول الطعام والسفر أثناء الوباء، “كان لدى الناس أموال فائضة لإنفاقها على المشتريات التقديرية“.

ويأتي هذا الانخفاض في الأسعار بعد عامين من تحطيم الأرقام القياسية في مبيعات الماس الخام. وفي عامي 2021 و2022، وصل الطلب على مجوهرات الألماس الطبيعي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

ووفقًا لإحصائيات “عملية كيمبرلي” وهي نظام اعتماد دولي ينظم تجارة الماس الخام، تبلغ القيمة الإنتاجية لكل الدول بالدولار الأمريكي في 2022 ما يقرب من 16 مليار دولار أمريكي. لتحتل بوتسوانا القيمة الإنتاجية الأعلى في 2022 بين الدول بمقدار $4.7 مليار.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على الدول الرائدة في إنتاج الماس خلال 2022.