وزير فرنسي لـCNN: بلادنا لم تتعرض لـ"غزو" من بق الفراش

(CNN)-- قال وزير النقل الفرنسي كليمان بون، الأربعاء، لشبكة CNN، إن بلاده لم تتعرض لـ"غزو" من بق الفراش، وأضاف أنه لا ينبغي أن يكون هناك "ذعر" بشأن تلك الظاهرة.

وأضاف بون: "لا يوجد غزو، والظاهرة موجودة، لكنني أقول إنه لا ينبغي لنا أن نخفي أو نقول إنه ليس هناك ما نفعله"، وتابع أن الحكومة تتخذ "إجراءات أكثر شفافية".

والتقى الوزير، الأربعاء، مع كبار مشغلي النقل لمناقشة هذه القضية، ومشاهدات بق الفراش التي تم الإبلاغ عنها مؤخرا في وسائل النقل العام.

وقال: "لا ينبغي أن نشعر بالذعر لأننا نعلم أننا بحاجة إلى التحرك، لكننا نتحقق من الحقائق والأرقام"، مضيفًا أنه يتم فحص "كل حالة"، يتم الإبلاغ عنها لمشغلي وسائل النقل العام.

وأضاف: "لا توجد زيادة" في أعداد بق الفراش في وسائل النقل العام، وذكر أنه طلب من المشغلين تعزيز إجراءات الفحص، وأن يكونوا أكثر شفافية فيما يتعلق ببياناتهم.