أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ادعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن روسيا لم تبدأ الحرب في أوكرانيا ولكنها تحاول إنهاءها، في خطاب كرر فيه العديد من هجماته اللفظية السابقة على أوكرانيا والغرب.

وقال بوتين في كلمة له في منتدى "Valdai Discussion Club" في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود، جنوبي روسيا: "لقد قلت مرارًا إننا لم نبدأ ما يُسمى بالحرب في أوكرانيا، بل على العكس، نحن نحاول إنهاءها".

وذكر الرئيس الروسي الموجودون بـ"ثورة" أوكرانيا عام 2014، والتي يُسميها بـ"الانقلاب الدموي وغير الدستوري".

ومضى بوتين بالقول إن روسيا كانت قادرة على تقديم "مساهمة كبيرة في النظام العالمي الجديد" بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، لكن البعض أخطأ في قراءة استعدادها "للاستسلام".

وأضاف الرئيس الروسي قائلا: "لسوء الحظ، أساء البعض فهم استعدادنا للتواصل البناء على أنه استسلام، باعتباره موافقة على نظام جديد سيبنيه أولئك الذين أعلنوا أنفسهم منتصرين في الحرب الباردة".

ووفقا لبوتين، عرض الرئيس الروسي انضمام موسكو إلى حلف شمال الأطلسي، وهو الأمر الذي رفضته الكتلة.

واستغل بوتين الخطاب لانتقاد الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا الغربيين الآخرين بشدة، قائلا إن "الغرب فقد الإحساس بالواقع".

وفي تصريحاته اللاذعة، قال الرئيس الروسي أيضًا إن تورط الولايات المتحدة في أوكرانيا هو "مظهر من مظاهر التفكير الاستعماري".