(CNN) -- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه "تم العثور على شظايا قنابل يدوية في أجساد ركاب الطائرة" التي تحطمت في أغسطس/ أب، وكان من بين ركابها رئيس شركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين.

وأضاف بوتين، في تصريحات خلال حضوره جلسة لنادي فالداي للحوار في مدينة سوتشي: "أفاد رئيس لجنة التحقيق في الحادث قبل أيام قليلة أنه تم العثور على شظايا قنابل يدوية في أجساد الضحايا، ولم يكن هناك أي تأثير خارجي على الطائرة، إنها حقيقة ثابتة توصل إليها المحققون"، وتابع أن التحقيق "لا يزال مستمرا".

وأعلن الرئيس الروسي أن بلاده "أجرت بنجاح تجربة لجيل جديد من صواريخ كروز التي تعمل بالطاقة النووية".

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الرسمية عن بوتين قوله إن "آخر اختبار لصاروخ بوريفيستنيك، وهو صاروخ كروز مزود بنظام دفع نووي، قد تم إجراؤه بنجاح".