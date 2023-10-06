منظر عام لجسر وودلاندز في 18 مارس 2020 في سنغافورة

(CNN)-- امتلاك سيارة في سنغافورة، وهي واحدة من أغلى دول العالم، كان دائمًا بمثابة نوع من الرفاهية، لكن التكاليف ارتفعت الآن إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

شهادة الاستحقاق لمدة 10 سنوات – وهي رخصة يجب على الأشخاص في دولة المدينة الثرية شراؤها قبل أن يُسمح لهم حتى بشراء سيارة – تكلف الآن حدًا أدنى قياسيًا قدره 76000 دولار (104000 دولار سنغافوري)، أي أكثر من أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2020 بحسب أرقام هيئة النقل البري.

وهذا يعني فقط الحق في شراء سيارة قياسية من الفئة A، بمحرك صغير إلى متوسط ​​الحجم سعة 1600 سم مكعب (سي سي) أو أقل.

أما أولئك الذين يريدون شيئًا أكبر أو أكثر رفاهية - مثل سيارات الدفع الرباعي - سيتعين عليهم دفع 106.630 دولارًا (146.002 دولارًا سنغافوريًا) للحصول على ترخيص الفئة B - ارتفاعًا من 102.900 دولار (140.889 دولارًا سنغافوريًا).

وبعد ذلك تأتي تكلفة السيارة نفسها التي يجب التفكير فيها.

ويذكر أن هذا النظام قدّم في عام 1990 لتقليل حركة المرور وتقليل الانبعاثات في دولة المدينة المتعطشة للمساحة والتي يبلغ عدد سكانها 5.9 مليون نسمة ولكنها تفتخر بشبكة نقل عام رائعة.