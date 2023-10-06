ماذا نعلم عن الإيرانية الفائزة بجائزة نوبل للسلام 2023 نرجس محمدي؟

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الناشطة الإيرانية نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام 2023
صورة أرشيفية لناشطة السلام الإيرانية نرجس محمدي في منزلها بطهران بعد إطلاق سراحها من السجن العام 2001Credit: BEHROUZ MEHRI/AFP FILES/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو، الجمعة، أن جائزة نوبل للسلام لعام 2023 مُنحت للإيرانية، نرجس محمدي، وذلك "لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".

ونرجس محمدي ناشطة أمضت حياتها في الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، حيث ظلت سجينة طوال معظم العقدين الماضيين. وحُكم عليها مراراً وتكراراً بسبب حملتها المتواصلة ضد عقوبة الإعدام والحبس الانفرادي - والتي كان عليها أن تتحملها لأسابيع في كل مرة.

وتقضي محمدي حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات وتسعة أشهر، بتهمة القيام بأعمال ضد الأمن القومي والدعاية ضد الدولة.

وحُكم عليها أيضًا بالجلد 154 جلدة، وهي العقوبة التي تعتقد جماعات حقوق الإنسان أنها لم تطبق حتى الآن، بالإضافة إلى حظر السفر وغيره من أشكال الحظر.

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