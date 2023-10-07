(CNN) -- قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الجمعة، إن خطط الولايات المتحدة لتوسيع الجدار الحدودي في جنوب تكساس لوقف الهجرة غير الشرعية هي مجرد "حيلة دعائية" لإرضاء الناخبين قبل الانتخابات في 2024.

وأضاف لوبيز أوبرادور، خلال مؤتمره الصحفي اليومي: "هذا الجدار دعائي للغاية، مع كل الاحترام الواجب لحاكم ولاية تكساس، هذا أيضا حيلة دعائية لأن هناك انتخابات في الولايات المتحدة للوقوع في حظوظ أولئك الذين يناهضون المهاجرين".

وتابع: "كل رؤساء الولايات المتحدة، مع كل الاحترام الواجب، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين، فعلوا ذلك خلال فترة ولايتهم لكي يبدوا بمظهر جيد في أعين الأمريكيين الذين، مع احترامي، لا يملكون كل المعلومات".

يأتي ذلك في الوقت الذي ستتنازل فيه إدارة جو بايدن عن 26 قانونا لبناء حواجز حدودية إضافية في وادي ريو غراندي، وفقا لإشعار تم نشره في السجل الفيدرالي، الأربعاء.

وقال لوبيز أوبرادور، بعد لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستبني الجدار.