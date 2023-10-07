تفاعل بذكرى ميلاد فلاديمير بوتين الـ71 اليوم السبت

(CNN)-- يحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت بعيد ميلاده الـ71، حيث ولد في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول العام 1952 في مدينة "لينينغراد" والتي باتت تعرف اليوم باسم سان بطرسبيرغ بروسيا.

وفي حين لم يتم الإعلان عن أي احتفالات رسمية، فمن المقرر أن يعقد بوتين بعض اجتماعات العمل، بما في ذلك حضور حفل إطلاق إمدادات الغاز الروسي إلى أوزبكستان عبر كازاخستان.

وسينضم إليه نظيراه الكازاخستاني والأوزبكي قاسم جومارت توكاييف وشوكات ميرزيوييف في الحفل، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الروسية الرسمية تاس.

وقال الرئيس الروسي، الجمعة، إن هذه ستكون "الصادرات الأولى من نوعها في تاريخ أنظمة خطوط أنابيب الغاز هذه، لأنه لم يتم ضخ الغاز الروسي إلى آسيا الوسطى على الإطلاق"، حسبما ذكرت وكالة تاس.