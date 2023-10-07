(CNN)-- تستعد وزارة الخارجية الأمريكية لتصنيف سيطرة الجيش على السلطة في النيجر رسميًا على أنه انقلاب خلال الأسبوع المقبل، حسبما صرح ثلاثة مسؤولين أمريكيين لشبكة CNN، وهو القرار الذي قد تكون له آثار كبيرة على قدرة الولايات المتحدة على العمل مع هذه الدولة التي تعتبر شريكا مهمّا في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وقال مسؤول وشخص آخر مطلع على المناقشة إنه من المقرر أن تعلن الوزارة أن الولايات المتحدة ستعلق أشكالًا معينة من المساعدة للنيجر نتيجة لتصنيف ما حدث على أنه "انقلاب".

قال مسؤولون أمريكيون إن السفارة الأمريكية يمكنها الاستمرار في العمل وسيكون الجيش الأمريكي قادرًا على الاحتفاظ بقوات بشكل قانوني في النيجر إذا تم تصنيف ما جرى على أنه انقلاب، لكن المسؤولين قالوا إن البنتاغون ما زال يقيم مدى تأثير التغيير على ما يقرب من 1000 جندي أمريكي متمركزين في البلاد.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه من غير المرجح أن تنسحب القوات الأمريكية بالكامل، ومن المحتمل أن يبقى بعضها في دور محدود لجمع المعلومات الاستخبارية.