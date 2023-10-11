تعليق جميع الرحلات الجوية بمطار لوتون في لندن بعد حريق "كبير"

لندن (CNN) -- علّقت جميع الرحلات الجوية في مطار لوتون في العاصمة البريطانية، لندن، بعد اندلاع حريق "كبير" في ساحة مرآب السيارات بالمبنى رقم 2 بالمطار، حسبما أفاد المطار في بيان، الأربعاء.

وقال المطار إنه سيظل مغلقا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر على الأقل بالتوقيت المحلي، مع دعوة الركاب لعدم التوجه إلى المطار.

وفي تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قالت إدارة المطار: "لا تزال خدمات الطوارئ في مكان الحادث بعد حريق الليلة الماضية في محطة انتظار السيارات 2". وذلك بعد إشارته في وقت سابق إلى أن الحريق أدى إلى "انهيار هيكلي جزئي".

ويقع مطار لوتون في بيدفوردشير، على بعد حوالي 55 كيلومترًا (34 ميلًا) شمال غرب لندن، والمنطقة مركز للعديد من شركات الطيران منخفضة التكلفة، بما في ذلك إيزي جيت، وويز إير، ورايان إير.