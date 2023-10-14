عنصر بالأمن الصيني عند مدخل السفارة الإسرائيلية في بكين، 13 أكتوبر، 2023، بعد تعرض موظف بالسفارة لهجوم في مكان آخر بالمدينة

(CNN)-- تعرض دبلوماسي إسرائيلي للطعن في بكين، الجمعة، على يد مواطن أجنبي، بحسب مسؤولين صينيين وأمريكيين.

لم يتعرض الدبلوماسي البالغ من العمر 50 عامًا للهجوم في منطقة السفارة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية وشرطة بكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الدبلوماسي، وهو موظف في السفارة الإسرائيلية في بكين، يتلقى العلاج حاليا في المستشفى وحالته مستقرة، في حين قالت السلطات المحلية في بكين إن المشتبه به مواطن أجنبي يبلغ من العمر 53 عاما ويعمل حاليا كرجل أعمال في المدينة، ويجري التحقيق في دوافعه.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها تعرب عن تعاطفها مع الدبلوماسي الإسرائيلي المصاب، بحسب بيان قدمته لشبكة CNN، وورد بالبيان: "لقد أولت الصين دائمًا أهمية كبيرة لأمن مباني وموظفي المنظمات الدبلوماسية الأجنبية في الصين وستواصل تقديم الضمانات الأمنية".

وقال السفير الأميركي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، الجمعة، إنه "صدم" من الهجوم، وذلك في تدوينة كتبها على منصة أكس (تويتر سابقا)، ونشر بيرنز أنه تحدث مع سفيرة إسرائيل لدى الصين، إيريت بن أبا، وعرض الدعم للجالية الإسرائيلية والسفارة الإسرائيلية في الصين.

وتواصلت CNN مع السفارة الإسرائيلية في الصين للتعليق.