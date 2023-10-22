نشر الأحد ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2023

(CNN)-- أعلنت الشرطة الأمريكية العثور على سامانثا وول، رئيسة مجلس إدارة كنيس يهودي في مدينة ديترويت ميتة، صباح السبت، نتيجة إصابتها بعدة طعنات خارج منزلها.

وقال الكنيس اليهودي في منشور على فيسبوك إن الضحية، سامانثا وول، كانت رئيسة مجلس إدارة كنيس "أيزاك أغري داون تاون"، الذي يقع وسط مدينة ديترويت.

وأضاف الكنيس: "نشعر بالصدمة والحزن عندما علمنا بالوفاة غير المتوقعة لسامانثا وول، رئيسة مجلس إدارتنا".

وتم استدعاء الضباط، صباح السبت، بشأن شخص مُلقى على الأرض دون استجابة، وعندما وصلوا إلى مكان الحادث، وجدوا "أثرًا من الدماء" قادهم إلى منزل وول، وفقا لبيان صادر عن قسم شرطة ديترويت.

وتعتقد الشرطة أن الجريمة وقعت داخل منزلها. وقالت السلطات إن الضباط عثروا على جثة سامنتا وول مصابة بعدة طعنات، وتم إعلان وفاتها في موقع الحادث.

وذكرت إدارة شرطة ديترويت أن القضية أُحيلت إلى وحدة جرائم القتل التابعة لها للتحقيق فيها.

وقال قائد الشرطة جيمس وايت في بيان، السبت، إنه يجري التحقيق بشكل كامل في حادث الطعن، ولم يُعرف الدافع بعد.

وأضاف وايت: "من المفهوم أن هذه الجريمة تترك العديد من الأسئلة دون إجابة، هذه المسألة قيد التحقيق، وأنا أطلب من الجميع التحلي بالصبر، بينما يفحص المحققون بعناية كل جانب من جوانب الأدلة المتاحة".

وطلب من المجتمع الصبر أثناء قيام السلطات بالتحقيق.

وأوضح وايت: "من المهم عدم استخلاص أي استنتاجات حتى تتم مراجعة جميع الحقائق المتاحة"، مضيفا أن المسؤولين يعتزمون نشر معلومات إضافية حول التحقيق، الأحد.

وقالت إدارة الشرطة في بيان لشبكة CNN، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي في ديترويت يساعد الشرطة في التحقيق. كما تم تكليف شرطة ولاية ميشيغان بدعم مسؤولي إنفاذ القانون المحليين في التحقيق، وفقا للحاكم غريتشن ويتمير.

وقال مايك دوغان عمدة ديترويت إن وفاة وول "تركت فجوة كبيرة في مجتمع ديترويت".

وأضاف دوغان في بيان، أنه كان يحتفل مع وول بالكنيس الذي تم تجديده حديثا، قبل بضعة أسابيع فقط.