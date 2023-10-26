الشرطة الأمريكية تكشف صور "شخص محل اهتمام" بعد إطلاق النار ومقتل 16 شخصا بولاية ماين

العالم
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقطع فيديو ذات صلة
فيديو يُظهر أشخاصًا يخرجون هاربين من صالة "بولينغ" بعد حدوث إطلاق نار في ماين
01:15
فيديو يُظهر أشخاصًا يخرجون هاربين من صالة "بولينغ" بعد حدوث إطلاق نار في ولاية مين

(CNN)-- حددت إدارة شرطة لويستون، روبرت كارد، كشخص محل اهتمام في حادثتي إطلاق النار في لويستون والتي أودت بحياة 16 شخصا، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفقا لعضو مجلس مدينة لويستون، روبرت مكارثي، بتصريح لشبكة CNN عبر الهاتف.

الشرطة الأمريكية تكشف صورا "شخص محل اهتمام" بعد إطلاق النار ومقتل 22 شخصا
Credit: Lewiston Police Department

ويبلغ عُمر روبيرت كارد 40 عامًا ويجب "اعتباره مسلحا وخطيرا"، وفقًا لما نشره قسم شرطة لويستون على فيسبوك.

ويصف مسؤولو إنفاذ القانون في ولاية ماين، كارد، بأنه مدرّب معتمد للأسلحة النارية وعضوا في احتياطي الجيش الأمريكي.

نشرت إدارة شرطة لويستون هذه الصورة لمركبة مرتبطة بإطلاق النار في لويستون مين
نشرت إدارة شرطة لويستون هذه الصورة لمركبة مرتبطة بإطلاق النار في لويستون مينCredit: Lewiston police

وقالت شرطة لويستون في منشور على فيسبوك إنها تبحث عن سيارة ذات مصد أمامي مطلي باللون الأسود فيما يتعلق بإطلاق النار في لويستون.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.