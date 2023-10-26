نشر الخميس ، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2023

(CNN)-- حددت إدارة شرطة لويستون، روبرت كارد، كشخص محل اهتمام في حادثتي إطلاق النار في لويستون والتي أودت بحياة 16 شخصا، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفقا لعضو مجلس مدينة لويستون، روبرت مكارثي، بتصريح لشبكة CNN عبر الهاتف.

Credit: Lewiston Police Department

ويبلغ عُمر روبيرت كارد 40 عامًا ويجب "اعتباره مسلحا وخطيرا"، وفقًا لما نشره قسم شرطة لويستون على فيسبوك.

ويصف مسؤولو إنفاذ القانون في ولاية ماين، كارد، بأنه مدرّب معتمد للأسلحة النارية وعضوا في احتياطي الجيش الأمريكي.

نشرت إدارة شرطة لويستون هذه الصورة لمركبة مرتبطة بإطلاق النار في لويستون مين Credit: Lewiston police

وقالت شرطة لويستون في منشور على فيسبوك إنها تبحث عن سيارة ذات مصد أمامي مطلي باللون الأسود فيما يتعلق بإطلاق النار في لويستون.