(CNN)-- حددت إدارة شرطة لويستون، روبرت كارد، كشخص محل اهتمام في حادثتي إطلاق النار في لويستون والتي أودت بحياة 16 شخصا، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفقا لعضو مجلس مدينة لويستون، روبرت مكارثي، بتصريح لشبكة CNN عبر الهاتف.
ويبلغ عُمر روبيرت كارد 40 عامًا ويجب "اعتباره مسلحا وخطيرا"، وفقًا لما نشره قسم شرطة لويستون على فيسبوك.
ويصف مسؤولو إنفاذ القانون في ولاية ماين، كارد، بأنه مدرّب معتمد للأسلحة النارية وعضوا في احتياطي الجيش الأمريكي.
وقالت شرطة لويستون في منشور على فيسبوك إنها تبحث عن سيارة ذات مصد أمامي مطلي باللون الأسود فيما يتعلق بإطلاق النار في لويستون.