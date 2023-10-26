ماذا نعلم للآن عن إطلاق النار ومقتل 16 وجرح نحو 60 في ماين بأمريكا؟

(CNN)-- وقعت حادثتا إطلاق نار جماعي في مدينة لويستون بولاية ماين الأمريكية، ليلة الأربعاء، مع استمرار مطاردة السلطات الأمنية للمسلح، وفيما يلي ما نعلمه للآن عن الحادث:

قُتل ما لا يقل عن 16 شخصًا في إطلاق نار جماعي في مطعم وصالة بولينغ في مدينة لويستون، حسبما قال مصادر أمنية لشبكة CNN، وأصيب ما بين 50 إلى 60 شخصًا آخرين، وفقًا لمصادر متعددة بأجهزة إنفاذ القانون، في حين قال روبرت مكارثي، عضو مجلس مدينة لويستون، لشبكة CNN الليلة الماضية إن 22 شخصًا قتلوا.

يجري البحث عن روبرت كارد البالغ من العمر 40 عامًا، باعتباره شخصًا "محل اهتمام"، وقالت شرطة لويستون إن كارد "يجب اعتباره مسلحًا وخطيرًا".

قال مسؤولون إن عملية مطاردة مكثفة جارية بحثًا عن المشتبه به، وطلبت الشرطة من السكان الاحتماء في أماكنهم بمدينة لويستون التي تعتبر ثاني كبرى المدن في الولاية وتقع على بعد حوالي 36 ميلاً شمال بورتلاند.

ونشر مكتب مفوض الشرطة بالمدينة صورا لكارد، وشوهد الشخص وهو يرتدي ملابس بنية اللون ويحمل بندقية هجومية قوية.

شاركت الشرطة أيضًا صورة للمركبة التي تبحث عنها – سيارة دفع رباعي بيضاء صغيرة ذات مصد أمامي يُعتقد أنه مطلي باللون الأسود – والتي أكدت شرطة ولاية مين أنها سيارة كارد.