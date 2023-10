(CNN)-- توفي ماثيو بيري، الممثل المحبوب الذي لعب دور تشاندلر بينج في مسلسل الأصدقاء "فرندز" عن عمر 54 عامًا، بعد أن عثر عليه بحالة غرق على ما يبدو في منزله في لوس انجلوس، السبت، وفقا لما نقلته صحيفة لوس انجلوس تايمز عن مصادر أمنية.

وقالت المصادر لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إنه لا يشتبه في وجود جُرم.

وقال مصدر في سلطات إنفاذ القانون لشبكة CNN، إن قسم شرطة لوس أنجلوس يحقق في حالة وفاة في عنوان مرتبط بالممثل، وقال بريان همفري، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، لشبكة CNN، إن مكالمة هاتفية على رقم الطوارئ 911 جاءت الساعة 4:07 مساءً تبلغ عن حالة طارئة لإنقاذ المياه.

ويذكر أن أول دور سينمائي لماثيو بيري كان في المدرسة الثانوية، حيث لعب مقابل نهر فينيكس في فيلم عام 1988 بعنوان "ليلة في حياة جيمي ريردون"، ولعب بيري دور البطولة في المسرحية الهزلية "Second Chances" (أعيدت تسميتها لاحقًا "Boys Will Be Boys")، والتي تدور أحداثها حول رجل يموت ويعود إلى الأرض ليرشد نفسه الأصغر سنًا، الذي يلعب دوره بيري.