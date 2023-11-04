دولة جديدة تنضم للدول التي استدعت سفراءها من إسرائيل

أمريكي كان عالقًا في غزة يروي الرعب الذي عاشه مع عائلته في ظل الحرب

(CNN)-- أعلن وزير خارجية هندوراس، إدواردو إنريكي رينا، الجمعة، أن الحكومة ستستدعي سفيرها لدى إسرائيل "للتشاور" في ضوء الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقالت الخارجية في بيان: "نظرا للوضع الإنساني الخطير الذي يعيشه السكان المدنيون في قطاع غزة، قررت حكومة الرئيس زيومارا كاسترو استدعاء سفير جمهورية هندوراس في إسرائيل، روبرتو مارتينيز، على الفور لإجراء مشاورات في تيغوسيغالبا".

وأخبر رينا قناة Televicentro المتعاونة مع شبكة CNN أن حكومة هندوراس تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة من أجل إنشاء ممر إنساني وبدء محادثات السلام.

وتواصلت CNN مع السفارة الإسرائيلية في هندوراس، لكنها لم تتلق أي رد حتى كتابة هذا التقرير.

ويذكر أن كولومبيا وتشيلي استدعتا، الثلاثاء، سفيريهما لدى إسرائيل للتشاور بشأن الغارات الإسرائيلية على غزة.

وقالت إسرائيل، الأربعاء، إنها تأسف لقرار الحكومة الأردنية استدعاء سفيرها، في حين قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن هذه الخطوة ستتم على الفور، "تعبيرا عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة"، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

والخميس، سحبت البحرين أيضًا سفيرها.