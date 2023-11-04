فيديو رد بوتين "عليكم السلام" يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورده بـ"عليكم السلام" الأمر الذي أثار تفاعلا.

وجاء رد بوتين على تحية "السلام عليكم" التي ألقاها مفتي الجمعية الدينية لمسلمي روسيا، ألبير كرغانوف، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم المملوكة للدولة.

ويشار إل أن بوتين سبق واثار تفاعلا بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو له وأسلوب حمله لنسخة من القرآن خلال زيارة له إلى مسجد في داغستان بأعقاب الضجة التي أثارها إقدام شخص على حرق نسخة من القرآن خلال تظاهرة في السويد في يونيو/ حزيران الماضي.