إغلاق مطار هامبورغ بسبب أزمة رهائن "عائلية"

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نشر الأحد ، 05 نوفمبر / تشرين الثاني 2023

(CNN) -- أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية، السبت، إيقاف جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار هامبورغ، حيث تحاول الشرطة "تخفيف وضع رهائن في قلب دراما عائلية".

وأضاف المتحدث أن رجلا (35 عاما) اقتحم بسيارته المطار وأوقفها تحت طائرة وتمكن ركاب الطائرة من المغادرة دون أن يصابوا بأذى عبر الممر.

وتابع المتحدث أن السائق لا يزال في سيارته مع ابنته البالغة من العمر 4 سنوات ويتواجد "عدد كبير من القوات الخاصة" في محاولة لتخفيف وضع الرهائن "المستقر".

وكانت زوجة الرجل قد حذرت الشرطة في وقت سابق من اختفاء طفلتها.

ومن جانبه، أعلن المطار، عبر موقعه الرسمي، وقف جميع الرحلات الجوية بسبب عملية كبيرة للشرطة.