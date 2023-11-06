دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، الاثنين، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لم يعلن عن قراره بعد بالسعي لولاية رئاسية أخرى في منصبه.

وعندما طُلب منه التعليق على تقرير لوكالة "رويترز" يزعم بأن بوتين قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار 2024، قال بيسكوف: "بوتين لم يدل بأي تصريحات في هذا الشأن بعد"، بحسب "تاس".

وأضاف بيسكوف أنه "لم يتم الإعلان حتى الآن عن حملة الانتخابات الرئاسية".

ومن المتوقع أن تجري روسيا انتخاباتها الرئاسية في 17 مارس/آذار 2024.

وسوف يتخذ مجلس الاتحاد (الغرفة العليا في البرلمان الروسي) قرارا في ديسمبر/كانون الأول 2023، بشأن تحديد موعد الانتخابات المقبلة، طبقا للوكالة الروسية.

وبعد ذلك، ستحتاج الأحزاب السياسية إلى عقد مؤتمرات قبل الانتخابات وتسمية مرشحيها.

ويحق لبوتين السعي لولاية أخرى في منصبه، لكنه لم يعلن قراره بعد، حسبما أفادت وكالة "تاس".