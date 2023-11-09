دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — فنانون فارقوا الحياة وغيرهم من المشاهير في تصنيف فوربس السنوي للمشاهير الراحلين الأعلى أجرًا قد حصدوا إجمالي أرباح بلغت حوالي 470 مليون دولار خلال الـ 12 شهرًا الماضية، وهو انخفاض بنسبة 70٪ عن الرقم القياسي الذي بلغ 1.6 مليار دولار والذي تم تحقيقه في عام 2022.

ووفقًا للتصنيف، جاء مغني البوب مايكل جاكسون في المركز الأول للمرة الأولى منذ أربع سنوات بأرباح تقدر بـ 115 مليون دولار..

أما المركز الثاني فيعود إلى الفنان الشهير الراحل إلفيس بريسلي.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف فوربس لعام 2023 للمشاهير الأعلى أجرًا الذين فارقوا الحياة.