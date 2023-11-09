(CNN)-- تواجه خمسة مرشحين جمهوريين بسباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 في ميامي ليلة الأربعاء في المناظرة التمهيدية الثالثة في منافسة حول من يكون بديلاً للمرشح الأوفر حظًا والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وفيما يلي ملخص سريع:

- المشاركون في المناظرة: حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي وسناتور كارولينا الجنوبية تيم سكوت ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي وحاكم ولاية نيو جيرسي السابق كريس كريستي)

- لم يحضر ترامب مرة أخرى: غاب ترامب عن المناظرة كما فعل في المناظرتين السابقتين وبدلا من ذلك كان يلقي كلمة في مكان قريب من مقر إقامة المناظرة.

- التركيز كان على السياسة الخارجية: ففي حين تعهد المرشحون بدعم إسرائيل وسط الحرب المستمرة منذ شهر ضد حماس في غزة، إلا أنهم لم يتفقوا على أي شيء آخر فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. كما تبادلوا الأفكار حول مكافحة تصاعد معاداة السامية في الولايات المتحدة.

- جدال على خشبة المسرح: هيمنت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالي، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وفيفيك راماسوامي على النقاش حيث تجادلوا مع بعضهم البعض وتبادلوا الانتقادات اللاذعة حول سجلهم ومواقفهم، وكان ترامب أيضًا هدفًا على المسرح، حيث دعا العديد من المرشحين إلى قيادة جديدة.

- أوكرانيا وروسيا: أيدت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، نيكي هيلي، بقوة دعم أوكرانيا بينما وبخت موقف فيفيك راماسوامي المعارض لدعم حرب البلاد ضد روسيا.