دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، على هامش زيارة الرئيس الصيني، شي جينبينغ إلى كاليفورنيا.

في مقطع الفيديو الأول، تداول نشطاء رد الرئيس الأمريكي على سؤال كان نصه: "السيد الرئيس بعد اليوم هل ستشير إلى الرئيس شي على أنه ديكتاتور؟" ليقول: "حسنا، إنه كذلك، إنه ديكتاتور بمعنى أنه رجل يدير دولة شيوعية قائمة بشكل حكومة مختلف تمامًا عن نظامنا".

وكان بايدن شبه نظيره الصيني بـ"الديكتاتوريين" في يونيو/حزيران، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطاد تجسس صيني، قائلا حينها: "السبب الذي جعل شي يشعر بالانزعاج الشديد هو أنه لم يكن يعلم بوجوده، وهذا هو ما يشكل إحراجا كبيرا للديكتاتوريين، عندما لا يعرفون ما حدث".

وفي مقطع الفيديو الثاني، أبرز نشطاء تصريحات الرئيس الأمريكي عن سيارة الرئيس الصيني مشبها إياها بسيارته الرئاسية ومطلعا شي جينبينغ على أنه يطلق عليها اسم "الوحش".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي أنه حقق "تقدما حقيقيا" في محادثاته مع الزعيم الصيني، وقال: "أقدر المحادثات التي أجريتها اليوم مع الرئيس شي لأنني أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نفهم بعضنا البعض بوضوح، زعيما لزعيم"، وأضاف: "هناك تحديات عالمية حرجة تتطلب قيادتنا المشتركة، واليوم أحرزنا تقدما حقيقيا".