لحظة صراخ متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين على ترودو بمطعم في فانكوفر

كانت لين ماري أنغوس في مطعم Vij's في فانكوفر عندما اقتربت من رئيس الوزراء، جاستن ترودو، أثناء تناوله الطعام، مطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وتقول أنغوس في مقطع فيديو تمت مشاركته مع شبكة CNN: "جاستن ترودو، كم عدد الأطفال الآخرين الذين يجب قتلهم حتى تدعو إلى وقف إطلاق النار؟"، مضيفة: "أوقفوا إطلاق النار الآن!".

كما انضم العديد من الأشخاص الآخرين إلى الترديد معها بينما كان يتم إرشاد ترودو إلى خارج المطعم.

وتبعه متظاهرون إلى الشارع بينما واصلوا الهتاف وسط اقتياد ترودو إلى سيارة قريبة.

وقالت أنغوس لشبكة CNN إن العديد من مواطني فانكوفر وكندا يشعرون بخيبة أمل من موقف رئيس الوزراء الحالي الداعم لإسرائيل.

كما قالت: "إن عدم قدرته على الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار يدل على ولائه كسياسي عالمي وأين سيكون في كتب التاريخ".

وأشارت إلى أن "السيد ترودو حظي بفرصة كبيرة للقيام بالشيء العادل والأخلاقي هنا، لديه التزام دولي للقيام بذلك".