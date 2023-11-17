فيديو تعابير وجه بلينكن خلال رد بايدن على سؤال تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ما وصفوه بـ"تعابير وجه" وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وكانت مراسلة شبكة CNN إم جي لي، قد سألت بايدن عما إذا كان "سيظل يشير إلى الرئيس الصيني شي باعتباره ديكتاتورًا" بعد اجتماع الزعيمين على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ الذي عقد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وقال جو بايدن: "حسنًا، إنه كذلك، إنه ديكتاتور بمعنى أنه رجل يدير دولة شيوعية، تقوم على شكل من أشكال الحكم مختلف تمامًا عن نظامنا".

وكان بايدن قد شبه نظيره الصيني بـ"الديكتاتوريين" في يونيو/ حزيران، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطاد تجسس صيني، قائلا حينها: "السبب الذي جعل شي يشعر بالانزعاج الشديد هو أنه لم يكن يعلم بوجوده، وهذا هو ما يشكل إحراجا كبيرا للديكتاتوريين، عندما لا يعرفون ما حدث".