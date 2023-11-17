أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تم اكتشاف قنبلة يدوية لم تنفجر منذ الحرب العالمية الثانية أثناء أعمال إنشاء بالقرب من أرض قصر "بيلفيو"، مقر إقامة الرئيس الألماني في برلين الجمعة، قبل ساعات من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما ذكرت الشرطة لشبكة CNN.

وتقول الشرطة إن القنبلة تم تفجيره تحت الرقابة في منتصف اليوم بالتوقيت المحلي في المنطقة المطوقة مسبقاً - قبل ساعات قليلة من استقبال الرئيس الألماني فرانك-والتر شتاينماير للرئيس التركي.

وكثيرا ما يتم العثور على ذخائر لم تنفجر من الحرب العالمية الثانية في ألمانيا.

ومن المقرر أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات حول الحرب بين إسرائيل وحماس مع المستشار الألماني أولاف شولز في برلين الجمعة، وقد التقى بالفعل بالرئيس الألماني.