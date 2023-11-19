(CNN) -- يخضع العضو في مجلس الشيوخ الفرنسي جويل غيريو للتحقيق للاشتباه في قيامه بتخدير نائبة في البرلمان بنية الاعتداء عليها جنسيا، وذلك بحسب محامي غيريو ومكتب المدعي العام في باريس.

وقال ريمي بيير دراي محامي السيناتور الفرنسي (66 عاما)، لوكالة "رويترز" للأنباء في وقت متأخر من مساء الجمعة إن "الأمر يتعلق بمادة مصنفة على أنها مخدرات"، وأضاف أن "المادة من شأنها تغيير قدرة النائبة على التمييز أو السيطرة على أفعالها، من أجل ارتكاب الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، وكذلك حيازة واستخدام المخدرات".

وفي بيان منفصل نفى غيريو هذه الاتهامات.

وقال محاميه، في بيان نقلته شبكة BFM الفرنسية: "سيكافح موكلي من أجل إثبات أنه لم يرغب أبدا في إعطاء مادة مخدرة لزميلته وصديقته القديمة لإساءة معاملتها".

وفي المقابل، قالت جوليا مينكوفسكي، محامية النائبة ساندرين جوسو (48 عاما) لوسائل إعلام فرنسية، إن النائبة عن حزب في الائتلاف الحاكم "شعرت بالتعب بعد تناول كأس من الشمبانيا في شقة غيريو هذا الأسبوع وشاهدته وهو يمسك بكيس بلاستيكي صغير به مادة بيضاء، مما دفعها إلى الاشتباه في مشروبها".

ولم يكن من الواضح سبب تواجد جوسو في شقة البرلماني وقت وقوع الحادث المزعوم.

ولم يتسن على الفور الاتصال بجوسو أو محاميها للتعليق.

وأكد المدعي العام في باريس، الجمعة، أنه تم فتح تحقيق، مضيفا أن غيريو تم وضعه تحت المراقبة وغير مسموح له بالاتصال بجوسو أو الشهود.

وقال متحدث باسم الحزب الذي ينتمي إليه السيناتور، والذي يعد أيضا جزءا من الائتلاف الحاكم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لراديو "فرانس إنفو"، السبت، إنه تم إيقاف غيريو عن العمل فورا.