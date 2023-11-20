(CNN)-- فاز خافيير مايلي، الأحد، بما لا يقل عن 55% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الأرجنتين، فيما حصل منافسه سيرغيو ماسا على 44% فقط من الأصوات.

وقال مايلي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة فوزه في العاصمة بوينس آيرس:"اليوم نبدأ في طي صفحة تاريخنا والعودة إلى الطريق الذي لم يكن علينا أن نتركه أبدا".

وأضاف أمام حشد من المؤيدين أن "فكرة أن الدولة عبارة عن غنيمة يتم توزيعها على السياسيين وأصدقائهم انتهت"، وذكر "اليوم نعود إلى المسار الذي جعل هذا البلد عظيما".

وهنأ العديد من زعماء أمريكا اللاتينية خافيير مايلي على انتخابه رئيسا للأرجنتين، وقال الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا على منصة "إكس": "الأرجنتين بلد عظيم ويستحق كل احترامنا، والبرازيل ستكون متاحة دائما للعمل مع أشقائنا الأرجنتينيين".

وقال رئيس الإكوادور غييرمو لاسو مايلي، على "إكس": "تهنئ حكومة الإكوادور الرئيس المنتخب وتتمنى له أعظم النجاح، حتى يتمكن من حل المشاكل الملحة لبلاده".

وذكر رئيس أوروغواي، لويس لاكال بو، عبر "إكس"، أن بلاده والأرجنتين "لديهما الكثير للعمل معا لتحسين علاقاتنا الثنائية"، كما هنأ رئيس باراغواي سانتياجو بينيا مايلي وقدم له "اليد الودية والأخوية من باراجواي لتعزيز العلاقات بين بلدينا"، وقال رئيس تشيلي غابرييل بوريتش: "أتمنى الأفضل للشعب الأرجنتيني وسيحظى دائما باحترامنا ودعمنا".

ومع ذلك، لم يكن كل الزعماء الإقليميين لديهم كلمات إيجابية لميلي، حيث وصف الكولومبي غوستافو بيترو انتصار مايلي بأنه "محزن" لأمريكا اللاتينية، وكتب: "لقد فاز اليمين المتطرف في الأرجنتين، إنه قرار مجتمعك. من المحزن بالنسبة لأمريكا اللاتينية وسنرى لم تعد الليبرالية الجديدة قادرة على الاستجابة لمشاكل الإنسانية الحالية".

وفي سياق متصل، هنأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الأرجنتيني المنتخب، وقال عبر منصة Truth Social: "اجعل الأرجنتين عظيمة مجددا"، فيما كتب الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة إكس: "الازدهار ينتظر الأرجنتين".