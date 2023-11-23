(CNN)-- تحقق السلطات الفيدرالية الأمريكية في حادث انفجار سيارة عند معبر جسر "رينبو" الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا، وفيما يلي ما نعلمه للآن عن الحادثة:

- يعتقد المحققون أن رجلاً كان يسافر مع زوجته في سيارة من طراز بنتلي 2022 بسرعة عالية عندما اصطدمت السيارة بالرصيف، ثم حاجز حماية ما أدى إلى تحليق السيارة في الهواء، حسبما قالت مصادر إنفاذ القانون لشبكة CNN.

- قالت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، الأربعاء، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الانفجار الذي وقع على جسر قوس قزح بين الولايات المتحدة وكندا كان هجوما إرهابيا، وأضافت أن شخصين لقيا حتفهما في الانفجار.

- أكدت إدارة الطيران الفيدرالية أنها رفعت القيود التي أوقفت مؤقتًا الرحلات القادمة والمغادرة الدولية من مطار بوفالو نياغرا الدولي.

- أدى الانفجار الذي وقع عشية عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة إلى إغلاقات وتأخير على الطرقات في هذا اليوم المزدحم.