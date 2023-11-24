اشتباكات عنيفة هزت دبلن في ايرلندا بعد طعن 5 أشخاص بينهم 3 أطفال

النيران تتصاعد من سيارة وحافلة، مشتعلة عند تقاطع في دبلن في 23 نوفمبر 2023، حيث خرج الناس إلى الشوارع احتجاجًا على عمليات الطعن في وقت سابق من اليوم.

(CNN)-- اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في الجزء الأوسط من العاصمة الأيرلندية، دبلن، الخميس بعد هجوم بسكين أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال وشخصين بالغين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية العامة RTE نقلاً عن الشرطة أن شوارع دبلن كانت “هادئة بشكل عام” قبل منتصف الليل بقليل، وتجري الآن عملية كبيرة لاستعادة النظام في المدينة بعد الهجوم والاحتجاجات.

ويظهر بمقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق، الخميس، مجموعة من الرجال تشتبك بعنف مع ضباط في دبلن وتشعل النار في سيارة شرطة. ويمكن أيضًا رؤية رجل في اللقطات يحمل لافتة كتب عليها "الحياة الأيرلندية مهمة". ويمكن سماع بعض المتظاهرين في مقطع فيديو وهم يرددون شعارات مناهضة للمهاجرين، بما في ذلك: "أخرجوهم".

واعتقال رجل في الخمسينيات من عمره بعدما قالت الشرطة إنه طعن عدة أشخاص، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات تتلقى علاجًا طارئًا في المستشفى لإصابتها بجروح خطيرة. ولم تكشف الشرطة عن جنسية المشتبه به في الحادث الذي وقع في ساحة بارنيل بوسط المدينة، بحسب الشرطة.

وقال مسؤول بالشرطة إن فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات أصيبت بجروح أقل خطورة ولا تزال في المستشفى، بينما خرج طفل آخر يبلغ من العمر 5 سنوات من المستشفى. مضيفة أن امرأة في الثلاثينيات من عمرها ورجلًا في الخمسينيات من عمره يعالجان أيضًا في المستشفى من إصابات خطيرة.