(CNN)-- قال رئيس سيراليون مادا بيو، الأحد، إنه "تم استعادة الهدوء"، وفرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد بعد اشتباكات أمنية وهجوم شنه مسلحون على مستودع للأسلحة في العاصمة فريتاون.

وصدت القوات الحكومية هجوما على ثكنات عسكرية في العاصمة فريتاون.

وأكد بيو في بيان على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في الساعات الأولى من هذا الصباح، حدث خرق أمني في الثكنات العسكرية في ويلبرفورس بالعاصمة فريتاون".

وأضاف: "هاجم بعض الأفراد المجهولين مستودعا للأسلحة العسكرية، لكن قواتنا الأمنية الباسلة تصدت لهم، وتمت استعادة الهدوء".

وأوضح البيان: "بينما تواصل فرق قواتنا الأمنية المشتركة القضاء على فلول المنشقين الفارين، تم فرض حظر تجول على مستوى البلاد، وتشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم".