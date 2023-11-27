(CNN) -- قالت الشرطة الأمريكية إنها ألقت القبض على مشتبه به في إطلاق النار على ثلاثة طلاب جامعيين فلسطينيين يبلغون من العمر 20 عاما في برلينغتون بولاية فيرمونت.

وحددت الشرطة جيسون جيه إيتون، 48 عامًا، باعتباره المشتبه به وتم القبض عليه بعد ظهر الأحد في مكان إطلاق النار، وفقًا لبيان صحفي صادر عن قسم شرطة برلينغتون.

من المتوقع أن يتم توجيه الاتهام لإيتون، الإثنين، حسبما ذكرت الشرطة.

وتعرض ثلاثة طلاب جامعيين فلسطينيين لإطلاق نار في بيرلينغتون بولاية فيرمونت، مساء السبت، وفقًا لمدرستهم السابقة في الضفة الغربية المحتلة