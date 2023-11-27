(CNN)-- قالت الشرطة الأمريكية إن المشتبه به بإطلاق النار على 3 فلسطينيين، البالغ من العمر 48 عامًا والذي تم إلقاء القبض عليه، بعد ظهر الأحد، كان يعيش في مبنى سكني بالقرب من مكان وقوع إطلاق النار.

وأشارت الشرطة إلى أن عملاء مكتب "الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات" وجدوا جيسون إيتون واعتقلوه في تمام الساعة 3:30 مساء بالتوقيت المحلي، في موقع إطلاق النار، وفقا لبيان صادر عن شرطة برلينغتون.

وفي وقت لاحق حوالي الساعة 9:53 مساءً، أصدر القاضي أمرًا بتفتيش شقة إيتون حيث عثر المحققون على أدلة تجعلهم يعتقدون أن إيتون هو المشتبه به في إطلاق النار، حسبما جاء في البيان.

وعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة المحلية على التحقيق باستخدام خدمات الضحايا وتحليل الكمبيوتر والهاتف المحمول، حسبما قالت الشرطة.

ومن المتوقع أن يُعقد مؤتمر صحفي، الاثنين، ولكن لم يتم الإعلان عن الوقت أو المكان حتى الآن، إذ سيكون العمدة ميرو وينبرغر ورئيس الشرطة جون مراد ومسؤولون آخرون حاضرين.