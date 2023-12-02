نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلال أول مؤتمر سنوي للأمم المتحدة بشأن المناخ، أيدت 123 دولة، السبت، تعهدا يعترف رسميا بالصلة بين تغير المناخ والصحة، وفقا لرئيس مؤتمر COP28، سلطان الجابر.

وأعلن الجابر خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) المنعقد في دبي: "يسعدني جدا أن أقول إنه حتى هذه اللحظة، تلقينا 123 التزاما من دول مستعدة للتوقيع على الإعلان الصحي".

وأضاف الجابر: "أولئك الذين لم يشتركوا بالفعل أعطوني الإشارات الصحيحة والردود الإيجابية بأنهم سوف يسجلون قريبا". وأردف أن البرازيل ومصر وفيجي وألمانيا وكينيا ومالاوي وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من بين الدول الموقعة.

وأفاد بيان صحفي سابق لمؤتمر الأطراف COP28، أن الإعلان "يغطي التعاون بين القطاعات بشأن المناخ والصحة، وخفض الانبعاثات داخل قطاع الصحة، وزيادة مقدار ونسبة التمويل المخصص للمناخ والصحة".

وفي حديثه إلى جانب الجابر، وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على وضعها الصحة "في مقدمة ومحور" مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، واعتبر أنها "تغيرا في قواعد اللعبة للعمل المناخي".

وقال غيبريسوس: "لا يمكننا الحفاظ على صحة جيدة في عالم مليء بموجات الحر الشديدة والمتكررة، وحرائق الغابات، والفيضانات، والجفاف، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى انتشار الأمراض المعدية، وتدمير المحاصيل، كما أن تلوث الهواء نفسه يسبب التغير المناخي، ويتسبب في 7 ملايين حالة وفاة سنويا".