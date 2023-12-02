نشر الجمعة ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وقع مرسوما يقضي بزيادة عدد الجيش بمقدار 170 ألف جندي، ليصل العدد الإجمالي الجديد للعسكريين الروس إلى مليون و320 ألف فرد.

وهذا يعادل زيادة بنسبة 15% في أعداد القوات المسلحة الروسية.

وتقول وزارة الدفاع الروسية إن تلك الزيادة ترجع إلى "التهديدات المتزايدة" للبلاد المرتبطة "بالتوسع المستمر لحلف شمال الأطلسي (الناتو)"، وحربها في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، تزايدت الهجمات الروسية على بلدة أفدييفكا بشرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة، مع تعرض المنطقة لمزيد من القصف والغارات الجوية، حسبما أعلن مسؤولون محليون، الجمعة.

وتعرضت البلدة لـ11 هجوما، بما في ذلك 6 غارات جوية خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما نشرته الشرطة الوطنية في إقليم دونيتسك على تيليغرام.