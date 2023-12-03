نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- هشام عورتاني، أحد الطلاب الفلسطينيين الذين أصيبوا بالرصاص مع اثنين من أصدقائه في ولاية فيرمونت بأمريكا، نهاية الأسبوع الماضي، أصبح الآن مشلولا من الصدر إلى الأسفل، حسبما قالت والدته إليزابيث برايس لشبكة CNN.

وقالت برايس إنها أنشأت صفحة GoFundMe لتقديم الدعم المالي لـ"هشام وهو يستعد للانتقال إلى هذه المرحلة التالية من حياته - التعافي".

وكتبت برايس: "لقد كانت ستة أيام مؤلمة وصعبة، لكنها كانت أيضًا وقتًا رائعًا ومذهلًا - أولًا شاهدت هشام وصديقي طفولته يواجهون هذه التجربة بمرونة وقوة وحتى اهتمام عميق بالآخرين (لبعضهم البعض ولآبائهم على بعد أميال عديدة ولآلاف من شعبهم الذين يعانون تحت قصف عسكري وحشي) وثانيًا لرؤية الدعم المذهل من جميع أنحاء العالم والشعور به، بما في ذلك رسائل الحب والدعم من العديد منكم".

وقالت الأم لشبكة CNN إن من المقرر أن يخرج ابنها هشام من المستشفى الأسبوع المقبل حيث سيتلقى رعاية إعادة التأهيل.