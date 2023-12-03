نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، على تطبيق "تليغرام"، الأحد، أن المدعين العامين الأوكرانيين يحققون في مزاعم مقتل جنديين أوكرانيين غير مسلحين على أيدي القوات الروسية.

ويأتي التحقيق بعد أن بدأ تداول مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر إطلاق النار على جنديين أوكرانيين مستسلمين، على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، وفقا لمكتب المدعي العام.

وأفاد مكتب المدعي العام الأوكراني نقلا عن تحقيق أولي، بأن الجنديين قُتلا بالقرب من نقطة مراقبة خارج قرية ستيبوف، قرب دونيتسك في شرق أوكرانيا.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من صحة الفيديو.

وأضاف مكتب المدعي العام الأوكراني أن "قتل أسرى الحرب يعد انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف، ويُصنف كجريمة دولية خطيرة".

وكتبت مديرية الاتصالات الاستراتيجية بالجيش الأوكراني، على تيليغرام، السبت، أن اللقطات "تظهر إعدام اثنين من أسرى الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية".

كما كتب أمين المظالم في مجال حقوق الإنسان في أوكرانيا، دميترو لوبينيتس، السبت على تطبيق تيليغرام، أعتقد أن وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات لدينا، ستكون قادرة على تحديد هوية الجنود الروس الذين ارتكبوا هذه الجريمة".