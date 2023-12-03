زوجة كبير جواسيس أوكرانيا في المستشفى بعد ما يبدو أنه تسمم

نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)—أدخلت ماريانا بودانوفا، زوجة رئيس المخابرات الدفاعية الأوكرانية " GUR"، كيريلو بودانوف، إلى المستشفى بسبب تسممها بالمعادن الثقيلة على ما يبدو، مما أثار مخاوف من أن روسيا قد تكون لديها القدرة على استهداف القيادة الأوكرانية العليا.

ولم يتحقق مسؤولو المخابرات الأمريكية والغربية بشكل مستقل من عملية التسمم، لكنهم يعتقدون أن التقارير الأوكرانية دقيقة، حسبما قالت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة CNN.

ولا يُعلم مدى خطورة حالة بودانوفا بالضبط في الوقت الحالي.

وفقًا لأندريه يوسوف، ممثل GUR الذي تحدث إلى CNN، فقد دخلت المستشفى لمدة أسبوع وشعرت بتوعك لبعض الوقت قبل دخولها المستشفى، وأظهرت الاختبارات وجود معادن ثقيلة في اختبارات أخرى، لافتا إلى أن التحقيق جار.

ويشار إلى أنه من المعروف أن روسيا - والاتحاد السوفييتي قبل ذلك - ينفذان عمليات تسميم خارج أراضيها ضد أعدائها.

ويذكر أنه وخلال المحادثات الأوكرانية الروسية في مارس/ اذار 2022 في تركيا، عانى المفاوضون من تقشير طفيف في الجلد وألم في العيون، حسبما قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الأوكراني لشبكة CNN في ذلك الوقت، وأشارت التقارير الأولية إلى أنهم عانوا من التسمم، لكن التقارير اللاحقة أشارت إلى أنهم أصيبوا بالمرض بسبب عامل بيئي.