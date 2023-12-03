نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

شرطة نيويورك في موقع إطلاق نار بحي بروكلين في 6 أبريل/ نيسان 2021 في مدينة نيويورك.

(CNN)-- قالت الشرطة الأمريكية إن أربعة أشخاص قُتلوا، من بينهم طفلان، وأصيب شخص بجروح خطيرة في حادث طعن في فار روكاواي، بمنطقة كوينز في نيويورك، صباح الأحد، وأضافت أن ضابطي شرطة أُصيبا، فيما لقي المشتبه به حتفه.

وقال جيفري مادري، رئيس قسم شرطة نيويورك، خلال مؤتمر صحفي إن الشرطة تلقت مكالمة طوارئ حوالي الساعة 5:10 صباحًا، حيث قالت "متصلة شابة" إن ابن عمها كان يقتل أفراد عائلتها.

وأضافت الشرطة أن حادث الطعن وقع في مبنى سكني في كوينز، حيث يوجد منزلان في العنوان الذي وقع فيه الحادث.

ولم تتمكن الشرطة من دخول المنزل لوجود حريق في غرفة المعيشة ومنطقة الردهة، وتمكن مسؤولو الإطفاء من إخماد الحريق سريعا. وقالت الشرطة إن الحريق نتج على الأرجح لقيام المشتبه به بإشعال النار في أريكة.

وبعد إخماد الحريق، عثر المسؤولون على 3 ضحايا قتلى داخل المنزل، وهم فتى يبلغ من العمر 12 عاما، وأنثى تبلغ من العمر 44 عاما، ورجل في الثلاثينيات من عمره.

وقالت الشرطة إن فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا، كانت مُلقاة أمام المنزل وتوفيت متأثرة بجراحها.

وأضاف مادري أنه يعتقد أن الضحايا الأربعة هم من أفراد الأسرة، وتعتقد الشرطة أنهم ماتوا جميعا متأثرين بجراحهم.

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، شاهدت رجلا يخرج حاملا أمتعة، بحسب ما أفاد مادري.

وأضاف رئيس قسم شرطة نيويورك أن الرجل قام برفع سكين المطبخ على الضابطين، وطعن أحدهما في منطقة الرقبة والصدر، وضرب الآخر في الرأس.

وذكر مادري أن أحد الضابطين أطلق بعد ذلك النيران من سلاحه على الجاني فأرداه قتيلا.

وفار روكاواي هو مدخل طويل على طول شاطئ لونغ آيلاند، في أقصى جنوب كوينز بنيويورك.