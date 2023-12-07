روسيا: مقتل طفلين وإصابة 5 بإطلاق نار بمدرسة جنوب موسكو

(CNN)-- قال مسؤولون محليون في روسيا، الخميس، إن طفلين لقيا حتفهما وأصيب خمسة أطفال آخرين على الأقل في إطلاق نار بمدرسة في مدينة بريانسك الروسية جنوب العاصمة، موسكو.

ووفقًا لحاكم بريانسك، ألكسندر بوغوماز، فإن مطلق النار كانت طالبة في المدرسة رقم 5 في بريانسك، قائلا في بيان عبر تطبيق تيليغرام: "وقعت مأساة مروعة اليوم في صالة الألعاب الرياضية بالمدرسة رقم 5 في مدينة بريانسك، أحضر أحد الطلاب أسلحة نارية إلى المؤسسة التعليمية، توفي طفلان، أحدهما الفتاة التي أطلقت الرصاص".

وأضاف أن "خمسة أطفال أصيبوا، اثنان منهم بجروح طفيفة وثلاثة بجروح متوسطة".

وبحسب بيان صادر عن لجنة التحقيق الروسية، التي فتحت قضية قتل في الحادثة، فإن مطلقة النار كانت تبلغ من العمر 14 عامًا، ذاكرة أنه ووفقا لبيانات التحقيق الأولي "أحضرت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما بندقية آلية إلى المدرسة وأطلقت النار على زملائها في الفصل".