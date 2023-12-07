(CNN)—اجتمع المرشحين الأربعة (بغياب ترامب) الذين يسعون بالفوز بتمثيل الحزب الجمهوري بسباق الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 في المناظرة الرابعة، الأربعاء، وفيما يلي نستعرض لكم ملخصا سريعا:

- تواجه المرشحون الأربعة وهم: حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وحاكمة ساوث كارولينا السابقة نيكي هالي، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي في ألاباما في المناظرة الرئاسية الرابعة للحزب الجمهوري.

- هاجم ديسانتيس وراماسوامي هيلي مرارا وتكرارا، في الوقت الذي يكافح فيه المرشحان للظهور كبديل رئيسي للرئيس السابق، دونالد ترامب، ونيل ترشيح الحزب الجمهوري، مع أقل من ستة أسابيع حتى المؤتمرات الحزبية المهمة في ولاية أيوا، في حين انتقدت كريستي راماسوامي لتغيير مواقفه، ودافعت عن هيلي ضد هجماته.

- غاب دونالد ترامب، الذي يعتبر المرشح الأوفر حظًا للحزب الجمهوري، عن المناظرة مرة أخرى لكنه ظل موضوعًا ساخنًا على المسرح، حيث وجه كريستي انتقادات له مرارًا وتكرارًا.

- تقدم راماسوامي ليتصدر أكثر المرشحين حديثا بعدد الدقائق وذلك بـ22.36 دقيقة تلاه ديسانتيس بـ21.8 دقيقة ثم هايلي بـ17.28 دقيقة وأخيرا كريستي بـ16.52 دقيقة.