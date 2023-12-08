أذربيجان وأرمينيا تتفقان على تبادل الأسرى والتوصل إلى "معاهدة سلام"

نشر الجمعة ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2023

أطفال أرمن نازحون من إقليم ناغورنو كاراباخ الذي تسيطر عليه أذربيجان، داخل مأوى مؤقت في مدينة ماسيس في 8 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

(CNN)-- اتفقت أذربيجان وأرمينيا، الجمعة، على تبادل الأسرى والعمل على تطبيع العلاقات والتوصل إلى معاهدة سلام، واتخذ خطوات ملموسة لبناء الثقة بين البلدين.

وستطلق أذربيجان سراح 32 أسير حرب من أرمينيا مقابل اثنين، وجميعهم من أفراد الجيش، وفقا لبيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الأذربيجانية الرسمية "أذرتاج".

وقال البيان: "تتشارك جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان في رؤية أن هناك فرصة تاريخية لتحقيق السلام الذي طال انتظاره في المنطقة، ويؤكد البلدان مجددا عزمهما على تطبيع العلاقات، والتوصل إلى معاهدة سلام على أساس احترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية".

ويأتي هذا الاختراق بعد محادثات بين مكتبي الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني.

وجاء في البيان: "تم التوصل إلى اتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة نحو بناء الثقة بين البلدين".

وانخرطت الدولتان الجارتان في صراع دام لعقود حول إقليم ناغورني كاراباخ، وهي منطقة تقع في جبال القوقاز.

وذكر البيان أيضا أن أرمينيا ستنسحب من الترشح لاستضافة محادثات المناخ COP29، العام المقبل، وأعربت عن أملها في أن تدعم الدول الأخرى ترشيح أذربيجان.

وهناك فراغ بالنسبة لاستضافة قمة COP29 للمناخ في عام 2024، والتي ينبغي أن تُعقد في أوروبا الشرقية، بحسب قواعد الأمم المتحدة. وكانت الدولتان عرقلتا قبل يوم الخميس ترشيح بعضهما البعض في عملية التصويت.

ويتم تحديد الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ، عن طريق التصويت بين دول المنطقة لهذا العام. وصوتت روسيا ضد العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو المتحالفة معه.

وأذربيجان حليف رئيسي لروسيا ومنتج كبير للنفط والغاز، إذ يشكل النفط والغاز ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وأكثر من 90% من صادراتها.