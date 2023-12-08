(CNN) -- اعتمدت الدنمارك قانونًا يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية البارزة، الخميس، في أعقاب موجة من حرق نسخ من المصحف في البلاد، منذ يوليو/تموز الماضي.

وقالت وزارة العدل الدنماركية في بيان صحفي، الخميس، إن القانون يجرم المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية المهمة للطوائف الدينية المعترف بها، ويواجه المخالفون غرامات أو السجن لمدة تصل إلى عامين. وصوت 94 عضوا في البرلمان الدنماركي لصالح مشروع القرار في حين صوت 77 عضوا ضده.

ووفقًا للشرطة الوطنية في الدنمارك، تم الإبلاغ عن 528 مظاهرة تضمنت حرق نسخ من الكتب المقدسة والأعلام في البلاد، خلال الفترة ما بين 21 يوليو/تموز و28 نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام. وقالت وزارة العدل الدنماركية إن هذا بدوره أدى إلى رفع مستوى التهديد الإرهابي على الصعيد الوطني.

وقال وزير العدل الدنماركي، بيتر هاميلغارد، الخميس: " لقد شهدنا هجمات في بلجيكا، حيث تعتقد السلطات أن مرتكب الجريمة كان لديه دافع يتعلق بحرق نسخة من المصحف، من بين أمور أخرى".

وتابع هاميلغارد قائلا: "نعلم أن التهديد الإرهابي للدنمارك تصاعد وأصبح بالفعل في مستوى عال".

وأردف الوزير قائلا: "يجب أن نحمي أمن الدنمارك والدنماركيين لذلك، من المهم أن يكون لدينا الآن حماية أفضل ضد الإهانات المنهجية التي رأيناها لفترة طويلة".