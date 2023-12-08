وكالة روسية: بوتين أعلن ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة 2024

نشر الجمعة ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، الجمعة، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الروسية المقررة عام 2024.

وذكرت وكالة "تاس" أن بوتين أدلى بهذا الإعلان خلال حفل أقيم في الكرملين، المقر الرسمي للرئيس الروسي.

وتشير الانتخابات، المقرر إجراؤها في 17 مارس/ آذار 2024، إلى سعي بوتين لولاية رئاسية خامسة، مما يعزز قبضته المستمرة على السلطة كرئيس للدولة، أو رئيس للوزراء لأكثر من عقدين.

كما ستكون الانتخابات المقبلة أيضا المرة الأولى التي يشارك فيها سكان مناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون الأوكرانية المحتلة، والتي ضمتها روسيا أثناء الصراع، في الانتخابات الرئاسية.

وكان المجتمع الدولي قد أدان من قبل، الانتخابات المحلية في هذه المناطق، التي نظمها مسؤولون مدعومون من روسيا، ووصفها بأنها "زائفة".

ولم يصدر الكرملين بعد بيانا رسميا بشأن ترشيح بوتين.