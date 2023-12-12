تحليل: ترامب أقوى حتى مما يبدو أمام منافسيه الجمهوريين في الانتخابات

تستمر استطلاعات الرأي في إظهار تقدم دونالد ترامب بفارق كبير على منافسيه في ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة. ومع ذلك، فإن العديد من معارضيه مازالوا يؤخرون مهاجمة الرئيس السابق. وربما يفعلون ذلك على أمل القضاء على كل منافسيهم غير ترامب قبل مواجهة ترامب نفسه.

المشكلة في هذه الخطة هي أنها لن تنجح. ويتعين على منافسي ترامب أن يفعلوا شيئاً مختلفاً لإسقاطه. وخلافا لما حدث في عام 2016، عندما كانت هناك علامات تشير إلى احتمال هزيمته (وهو ما لم يحدث أبدا)، يتمتع ترامب بمزايا كبيرة هذه المرة.

لقد تقدم بأكثر من 40 نقطة على المستوى الوطني في استطلاع الرأي ضد أقرب منافسيه (رون ديسانتيس ونيكي هيلي). والأكثر من ذلك أنه يحصل على أكثر من 60% من أصوات الجمهوريين. وحتى لو تمكن منافسوه من الاندماج تحت ترشيح واحد، فسيظل ترامب فائزا بدعم الأغلبية.

وهذا يختلف تمامًا عما كنا عليه في هذه المرحلة من انتخابات 2016. كان ترامب يحصل على ما بين 25% إلى 30% من أصوات الحزب الجمهوري على المستوى الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان أي من منافسيه في انتخابات 2024 يمكنه توحيد الناخبين الجمهوريين الأساسيين الذين لا يدعمون ترامب. خذ بعين الاعتبار استطلاع الرأي الذي أجرته كلية الحقوق بجامعة ماركيت الشهر الماضي.

حصل ترامب على 57% من الأصوات في هذا الاستطلاع الوطني عندما واجه جميع منافسيه من الحزب الجمهوري. وعند مواجهة ديسانتيس فقط، قفز دعم ترامب إلى 65%. وعندما واجه هيلي فقط، حصل على 70% من الأصوات.

ولم نشهد مثل هذه الأرقام في عام 2016، عندما كان ترامب في طريقه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري. في أواخر مارس/أذار 2016، وجد استطلاع أجرته ABC News/Washington Post أن ترامب يتخلف عن كل من ماركو روبيو (51% إلى 45%) وتيد كروز (54% إلى 41%) في استطلاع افتراضي فردي.

أي أنه كانت هناك حجة مشروعة في ذلك الوقت لمنافسي ترامب الذين كانوا يأملون في أن ينافسوه حتى النهاية، أما اليوم فيبدو الأمر غير منطقي.

وينطبق الشيء نفسه عندما نركز على استطلاعات الرأي المبكرة في الولايات، على الرغم من أن ترامب أضعف هناك مما هو عليه على المستوى الوطني. ترامب هو الخيار الأول أو الثاني لأغلبية الناخبين الجمهوريين أو الناخبين الأساسيين في كل من ولاية أيوا (55% في أحدث استطلاع للرأي في دي موين) ونيو هامبشير (54% في أحدث استطلاع لـ CNN/UNH).

والحقيقة هي أن عمق دعم ترامب بين الناخبين الجمهوريين هو في الواقع أقوى مما قد توحي به أرقام السباق ضد منافسيه الأساسيين. إحدى أفضل الطرق لقياس سقف الدعم للمرشح هو النظر إلى تقييماته "المفضلة" و"المفضلة للغاية". وهذه الأخيرة، على وجه الخصوص، مهمة في الانتخابات التمهيدية عندما يشترك معظم المرشحين في نفس التسمية الحزبية مع الناخبين ويحظون بشعبية.

وبلغ تصنيف "المفضل للغاية" لدى ترامب 51% بين الجمهوريين في استطلاع ماركيت الشهر الماضي. وقد بلغ متوسط تصنيف "المفضل" الخاص به في الآونة الأخيرة 76% بين الجمهوريين على المستوى الوطني.

ولا يتمتع أي مرشح جمهوري آخر بتصنيف أفضلية مرتفع بين قاعدة الحزب. ولم يحصل أي جمهوري آخر على تصنيف “مفضل للغاية” يصل إلى نصف المعدل الذي حصل عليه ترامب في استطلاع ماركيت.

هذه الأرقام موجودة في ولايتي أيوا ونيو هامبشاير. يتمتع ترامب بأفضل تصنيفات "المفضل" لأي مرشح بين ناخبي الحزب الجمهوري. (في ولاية أيوا، حصل أيضًا على أفضل تقييمات "مفضل للغاية". ولم يُسأل أي استطلاع عن تقييمات "مفضل للغاية" في ولاية الغرانيت).

وكانت أرقام ترامب أضعف بكثير، في هذه المرحلة من دورة 2016. وكانت معدلات تأييده "المفضلة" أقل بـ 15 إلى 20 نقطة، اعتمادًا على الاستطلاع. وكانت تقييمات "المفضل للغاية" أقل بمقدار 20 إلى 30 نقطة.

من الصعب تصديق ذلك، لكن استطلاع بلومبرغ في نوفمبر 2015 أظهر أن العديد من المرشحين الجمهوريين الآخرين والرئيس السابق جورج بوش الابن يتمتعون بتصنيفات إيجابية أقوى وإيجابية للغاية بين الناخبين الجمهوريين. حتى أن ترامب حصل على تقييمات إيجابية أسوأ من بول رايان وميت رومني.

في المناظرة التمهيدية الأخيرة للحزب الجمهوري ــ والتي لم يحضرها ترامب، مثل كل المناظرات السابقة ــ بدا منافسوه الجمهوريون في عام 2024، باستثناء كريس كريستي، أكثر اهتماما بملاحقة بعضهم البعض بدلا من مواجهة ترامب. وقد صدق هذا في جميع مناظرات الحزب الجمهوري الأربعة هذا العام.

وكانت النتيجة أن ترامب عزز تفوقه على المستوى الوطني، مع عدم وجود أي علامات على الابتعاد عن موقع المرشح الأوفر حظا.

الآن، ليس من الواضح أن ملاحقة ترامب مباشرة ستنجح لصالح كبار منافسيه. يتمتع كريستي، الذي كان ينتقد ترامب باستمرار، بتصنيفات تفضيلية رهيبة بين الجمهوريين. وقد يكون هذا جزء من السبب الذي يجعل معارضي ترامب يسمحون له بالبقاء سالماً.

والأمر الواضح هو أن كل ما يفعله منافسو ترامب الآن لا ينجح ببساطة. إنهم بحاجة إلى القيام بشيء مختلف.

ومع تبقي ما يزيد قليلا عن شهر على المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، فإن الوقت ينفد بالنسبة لهم لتعويض الفجوة مع ترامب.