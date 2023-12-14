ألمانيا وهولندا تلقيان القبض على أشخاص يُشتبه بانتمائهم لـ"حماس"

نشر الخميس ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- قال المدعي الاتحادي الألماني في بيان الخميس إن السلطات الألمانية والهولندية ألقت القبض على 4 أشخاص يُشتبه بأنهم أعضاء في حركة "حماس".

وقال المدعي العام إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص في ألمانيا وشخص واحد في هولندا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا.

وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى "حماس" على أنها منظمة إرهابية.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، في بيان محدث، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن ما يقرب من 500 ضابط شرطة شاركوا في مداهمات عبر أربع مناطق في البلاد، استهدفت منازل أعضاء وأنصار حركة "حماس" وشبكة "صامدون" الدولية المؤيدة للفلسطينيين.