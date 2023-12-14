قبيل مؤتمر صحفي.. أكثر من مليوني روسي يرسلون أسئلة لبوتين

نشر الخميس ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) – أرسل أكثر من مليوني مواطن روسي أسئلة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن المؤتمر الصحفي الذي يأتي بعنوان "فلاديمير بوتين ونتائج العام" المنعقد حاليًا.

ونشر تلفزيون "روسيا 24" الحكومي الروسي تقريرا إنه "تلقى مليونين و61 ألفا و772 سؤالا" وذلك بحلول الساعة التاسعة مساء الأربعاء بتوقيت العاصمة الروسية موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لروسيا 24 إنه لن يكون هناك سوى وقت لـ "جزء صغير" من الأسئلة المستقبلة، لكن تلك التي لم يتم الاستماع إليها خلال المؤتمر سيتم التعامل معها من قبل ممثلي الائتلاف السياسي "الجبهة الشعبية لعموم روسيا".

وذكرت وسيلة الإعلام الحكومية الروسية ريا نوفوستي الأربعاء أن القضايا الأكثر إلحاحا يتم اختيارها مسبقا من قبل مجموعة تحريرية مشتركة.